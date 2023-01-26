Грозный, 26 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Российские военнослужащие провели результативную операцию в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР. Были захвачены штурмом позиции противника, который понес потери и был деморализован. Об этом сообщил 26 января глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он отметил, что профессионально спланированную операцию провели бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» под руководством Зайнди Зингиева. В ней принимали личное участие заместитель командира полка Хасейн Мудуев (Кавказ) и комбат Зелимхан Докашев (Раян).

«Хорошо укреплённые и подготовленные к долгой обороне вражеские окопы, а также другие инженерные сооружения в лесополосе перешли под контроль наших отважных воинов. В результате боестолкновения противник понёс потери и был деморализован», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул глава Чечни, последние двое суток «для российских войск выдались крайне плодотворными и насыщенными». Положительные результаты отмечаются практически по всей линии соприкосновения.