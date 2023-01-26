Вашингтон, 26 января, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки при планировании поставок вооружений киевскому режиму, нужно учесть, что ближайшие месяцы могут оказать решающее влияние на ход боевых действий на Украине. Об этом 26 января заявила, выступая в Сенате, помощник министра обороны США по международной безопасности Селест Уолландер.

(сс) United States Department of Defense Селест Уолландер.

«То, что произойдёт в предстоящие месяцы, может быть решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств», — сказала Уолландер.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден заявил, что разрешил отправить 31 танк Abrams на Украину. Тем не менее в газете Politico сообщили, что у Пентагона нет в наличии достаточного количества танков для передачи Киеву, поэтому их будут заказывать.