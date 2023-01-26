Киев, 26 января, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский, если он и дальше рассчитывает получать помощь от Запада, должен усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников. С таким требованием к Зеленскому выступили западные государства. Об этом в своём YouTube-канале сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский

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По его словам, лидеру киевского режима поставили очень жёсткие условия оказания дальнейшей финансовой и военной поддержки.

«Я понимаю так, что Зеленскому был выдвинут ультиматум. Ему показали схемы, по которым идёт разворовывание продовольствия на Украине», ― сказал бывший советник.

Он уточнил, что речь идёт о схемах коррупции в министерстве обороны, в кабинете министров, а также в офисе Зеленского.

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«То есть Запад говорит: «Если мы тебе даем деньги, то тогда мы эти деньги должны контролировать. Не должно быть коррупции и взяточничества», — подчеркнул Соскин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что «внешне бессмысленные заявления» лидера киевского режима Владимира Зеленского преследуют конкретную цель. По его словам, они служат обоснованием для новых подачек, в виде оружия, военной техники и финансовых вливаний, которые Киев выпрашивает у Запада и от которых «зависит на 1000%». Политик уверен, что без них ни Украина, ни Зеленский «со своей камарильей не просуществуют и дня».

Напомним, на днях Зеленский анонсировал продолжение масштабных кадровых перестановок на Украине.