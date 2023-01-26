Москва, 26 января, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» показала снимок гигантского айсберга размером с Лондон, который откололся от Антарктиды. Соответствующее изображение опубликовано в телеграм-канале госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Антарктида

В сообщении учреждения отмечается, что снимок сделал российский спутник «Метеор-М», аппарат, который мониторит поверхность Земли, ледовый и снежный покров. Спутники «Роскосмоса» следят за дальнейшим передвижением айсберга площадью 1550 квадратных км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые в Великобритании зафиксировали айсберг размером практически с Большой Лондон, который откололся от ледника Брант.

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