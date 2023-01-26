Москва, 26 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Законопроект, который позволит единому институту развития в жилищной сфере улучшить оценку качества ипотечных кредитов, подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Поправками предлагается дополнить законодательство положением о предоставлении информации, составляющей содержание кредитной истории, в бюро кредитных историй обслуживающей кредитную задолженность организацией при заключении договора между такой организацией и единым институтом развития в жилищной сфере. Как пояснили в правительстве, изменение позволит снизить расходы на сопровождение сделок по секьюритизации прав требований по ипотечным кредитам и повысит доступность ипотечных кредитов для заемщиков.

Также предлагается закрепить, что согласие субъекта кредитной истории, предоставленное пользователю кредитной истории, осуществляющему уступку прав требования по кредитному договору при проведении секьюритизации кредитного портфеля, считается также данным единому институту развития в жилищной сфере для целей оценки качества кредитного портфеля.