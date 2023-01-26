Москва, 26 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Законопроект об информационном взаимодействии по вопросам устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР Сироты

В рамках оптимизации и совершенствования работы органов опеки и попечительства по осуществлению контрольных мероприятий, а также современных тенденций цифровизации законопроектом вносятся изменения в законодательство в части автоматизации учета результатов контрольных мероприятий.

Сейчас органами опеки и попечительства осуществляются проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, напоминают авторы.

Кроме того, расширяется перечень информации, которая вносится в государственный банк данных о детях, для обеспечения эффективного информационного взаимодействия с ЕГИССО.

В части учета сведений о кандидатах в замещающие родители законопроектом также предлагается внести изменения, направленные на сокращение сроков размещения органом опеки и попечительства сведений об указанных гражданах в государственном банке данных о детях. Предлагаемые изменения необходимы для обеспечения эффективной и своевременной работы с гражданами любыми органами опеки и попечительства, региональными или федеральным операторами, отмечают в правительстве.

Кроме того, предлагается урегулировать распространение информации о детях-сиротах в СМИ.

При принятии органами власти мер по устройству ребенка на воспитание в семью (в том числе выдача направления на посещение), информация о нем будет размещаться СМИ, но в случае согласия гражданина по результатам знакомства с ребенком принять его на воспитание в семью, информацию о ребенке планируется не размещать на сайте.

Кроме того, предлагается в срок до 1 июля 2025 года обеспечить техническую готовность государственного банка данных о детях к приему заявлений, поступающих из единого портала госуслуг, а также в срок до 1 января 2026 года осуществить разработку и размещение на портале «Госуслуги» соответствующих интерактивных форм заявлений.

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