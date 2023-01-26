Кишинёв, 26 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры (АП) Молдавии 26 января направили в Высшую судебную палату запрос на возвращение бывшего президента республики Игоря Додона под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Прокуратура требует домашнего ареста и обязательства не покидать страну», — говорится в сообщении.

Прокуроры ссылаются на то, что врач, чья подпись указана на рекомендации направить на лечение сына экс-президента в Румынию, на допросе сказал, что не осматривал этого пациента, а подписал рекомендацию по просьбе лечащего врача Додона.

«В то же время она упомянула, что процедуры, указанные в рекомендациях, не нужно проводить за границей, они доступны в Республике Молдавия», — добавили в АП.

Стоит отметить, утром 26 января Додон сообщил, что накануне прокуроры во время допроса врачей, лечащих его сына, якобы угрожали медикам и «терроризировали» их в течение нескольких часов, угрожая проверками на детекторе лжи. Ранее экс-президент получил одобрение на выезд в Румынию в Высшей судебной палате.