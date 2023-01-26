Новороссийск, Краснодарский край, 26 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. В Новороссийске 49-летнего учителя географии подозревают в совращении ученика, сообщает 26 января телеграм-канал Kub Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Насилие

По данным следствия, больше полугода учитель проводил личные встречи с девятиклассником. Они собирались в выходные дни на съёмной квартире и устраивали откровенные фотосессии, за которые платил учитель. В декабре учитель и молодой человек сильно поссорились, так как парня не устраивала плата, а педагог не хотел доплачивать. Встречи прекратились.

Позже в телефоне девятиклассника нашли разоблачающую переписку. Правоохранительные органы провели обыск у подозреваемого учителя и обнаружили фото и видео интимного характера.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.