Москва, 26 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях осуществления официального статистического учета на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2026 года внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Предлагается приостановить до 1 января 2026 г. действие положения законодательства, согласно которым респонденты обязаны предоставлять первичные статистические данные, документированные по формам федерального статистического наблюдения, субъектам официального статистического учета в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в отношении респондентов, зарегистрированных на территориях новых регионов России.

Для таких респондентов законопроектом устанавливается возможность выбора способа предоставления субъектам официального статистического учета первичных статистических данных, документированных по формам федерального статистического наблюдения, — как на бумажном носителе, так и в электронном виде.