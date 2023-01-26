Москва, 26 января, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Работу ремонтной мастерской, в которой ведется восстановление поврежденной на поле боя военной техники, показало Министерство обороны РФ. «Экскурсию» по цехам провел заместитель командира ремонтного батальона. Кадры видео разместила 26 января пресс-служба МО РФ в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Офицер рассказал, как приводят в порядок двигатели танков и самоходных машин «Тюльпан». В мастерской также ремонтируют и заряжают аккумуляторы, ремонтируют топливные аппараты для техники. Помимо основной работы, рембат успевает восстанавливать ретротехнику. Так, был подготовлен для парада Победы военный ЗИС-5.

Замначальника батальона заверил бойцов, находящихся на передовой, что запчастей для восстановления техники хватает.

«Не переживайте, запчастей хватает, все отремонтируем! Рембат с вами!» — заверил офицер.