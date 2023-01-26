Вашингтон, 26 января, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Против российских судоремонтных и авиационных предприятий введены новые санкции США. Расширенный санкционный список 26 января опубликован на сайте американского министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так, под ограничительные меры попали Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания «Авиакон Цитотранс», ООО «Чартер грин лайт Москва».

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Кроме того, в списке значатся АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и связанные с ним предприятия, АО «Северо-Восточный ремонтный центр» и Центр судоремонта «Дальзавод», а также Уральский завод гражданской авиации.

Также под санкции попали Центральное конструкторское бюро «Лазурит», Владивостокское предприятие «Электроавтоматика», ФГУП Научно-производственное предприятие «Гамма» и АО «Терра Тех».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Вашингтон ввёл новые санкции против десяти связанных с судоходством российских компаний. Среди них НИИ судового машиностроения, Институт океанологии, НИИ «Прометей» Курчатовского института, концерн «Электроприбор», АО «Морские навигационные системы».