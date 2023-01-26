Москва, 26 января, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Законопроект о вовлечении в хозяйственный оборот конфиската товаров легкой промышленности правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Изменения вносятся в КоАП.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается в сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечь в хозяйственный оборот конфискат, который может быть использован по прямому назначению. Планируется передавать его безвозмездно или в качестве гуманитарной помощи.

Речь идет о таких товарах, как одежда, в том числе куртки, пальто, шубы, обувь, полотенца, белье, сумки, рюкзаки и так далее.

Нагрузка на федеральный бюджет будет снижена в части затрат на уничтожение конфискованных при производстве по делам об административных правонарушениях товаров легкой промышленности, следует из сопроводительных материалов к инициативе.

Госдума в ноябре 2022 года приняла во втором и третьем чтениях закон, в котором устанавливается возможность безвозмездной передачи некоторых товаров благотворительным организациям, определенным правительством РФ.