Севастополь, 26 января, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил высокий (жёлтый) уровень террористической опасности до 10 февраля. Сообщение об этом 26 января обнародовали на портале правительства города.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято по рекомендации правоохранительных органов. Жителям города рекомендуется сохранять бдительность в общественных местах, а в случае обнаружения забытых вещей, не подбирать их и сообщать службе безопасности.