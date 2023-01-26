Вашингтон, 26 января, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки объявили частную военную компанию «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввели против неё санкции, сообщает 26 января минфин США.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

В пресс-релизе американского ведомства отметили, что в отношении группы «Вагнер» санкции объявляются повторно, так как «она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию».

Власти США обвиняют «Вагнер» в «криминальных действиях» в ЦАР, Мали и на Украине.

Ранее в обновленный санкционный список Вашингтон внёс вице-премьера ― министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главу Татарстана Рустама Минниханова.