Брюссель, 26 января, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Евросоюз намерен ограничить цену на российское дизельное топливо суммой в размере $100 за баррель. Обсудить эти планы представители стран ЕС намерены в пятницу, 27 января. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стало также известно о том, что стоимость мазута может быть предложена на уровне $45 за баррель.

Напомним, страны Евросоюза, а также G7 и Австралия с 5 декабря 2022 года ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне $60 за баррель. Предельные цены на нефтепродукты будут введены с 5 февраля 2023 года.

На фоне предстоящего эмбарго на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в последние дни наблюдаются рекордные продажи — 25 марта было продано 167,732 тыс. тонн нефтепродуктов, что стало новым рекордом за последние 12 лет.