Вашингтон, 26 января, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Более 500 представителей Вооружённых сил России попали под санкции США. Об этом 26 января сообщили в Государственном департаменте.

mil.ru Москва. ВС РФ

«Департамент объявляет о мерах по введению визовых ограничений в отношении 531 военнослужащего Российской армии за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины в соответствии со статьей 212(a) (3) закона об иммиграции и гражданстве», ― говорится в заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что США намерены и дальше решительно противостоять действиям России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести физических и 12 юридических лиц из России. В число тех, кто попал в чёрный список, вошли вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и члены его семьи, а также бизнесмен Сергей Адоньев.

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