Париж, 26 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Прежде чем руководство Франции примет решение о поставках танков Leclerc киевскому режиму, это нужно обсудить в национальном собрании (парламенте) республики. Об этом на телеканале Franceinfo заявил депутат французской оппозиционной парламентской партии «Непокорённая Франция» Мануэль Бомпар.

Скриншот страницы пользователя социальной сети ВКонтакте @Armored Warfare: Проект Армата Французский основной боевой танк АМХ-56 Leclerc

«Повышение уровня вооружений требует по крайней мере демократических дебатов в национальном собрании с тем, чтобы у нас была стратегическая, военная информация, которая позволяет нам принять взвешенное решение», — сказал Бомпар.

По его мнению, нельзя принимать решение о наращивании поставок киевскому режиму без предварительного обсуждения в парламенте.

Напомним, ранее Франция пообещала поставить на Украину колёсные танки AMX10-RC, которые часто квалифицируют как тяжелые бронемашины.