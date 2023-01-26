Донецк, 26 января, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Боевики ВСУ целенаправленно обстреливают ремонтников, которые восстанавливают разрушенные ранее в Донецке объекты. Об этом 26 января сообщил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин.

(сс) Andrew Butko Алексей Кулемзин.

«Украина, не стыдясь, бьёт по тем объектам, на которые выходят бригады по восстановлению. Это касается и жилых домов, и объектов инфраструктуры», — сказал Кулемзин.

Он отметил, что украинская сторона постоянно обстреливает инфраструктуру города. Из-за этого отопление в домах приходится обеспечивать при неработающем центральном отоплении, воду в котельные доставляют машинами.

Напомним, ранее в Донецке сообщили, что ВСУ обстреляли город во время новогодних праздников 260 раз.