Москва, 26 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается освободить от уплаты страховых взносов военных пенсионеров, которые являются индивидуальными предпринимателями или занимаются частной практикой, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В сопроводительных материалах указано, что Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование соответствующие изменения в отношении лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, из числа военных пенсионеров.

Законопроектом предлагается внести в законодательство изменение, которое исключит индивидуальных предпринимателей, арбитражных управляющих и нотариусов, занимающихся частной практикой, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности из числа страхователей и застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, что, соответственно, влечет за собой освобождение указанных лиц от уплаты страховых взносов.

Отмечается, что изменения предоставляют этим лицам из числа военных пенсионеров право добровольной уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование.