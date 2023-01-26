Вашингтон, 26 января, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может совершить поездку в Европу. Об этом в Twitter написал журналист NBC News Джош Ледерман.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Опираясь на собственный источник, журналист сообщил, что Джо Байден рассматривает возможность поездки в Европу в феврале. При этом не уточняется, куда именно собирается поехать американский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен посетит в конце января три страны Ближнего Востока.