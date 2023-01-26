Вашингтон, 26 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Вашингтон ввёл санкции против вице-премьера ― министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, главы Татарстана Рустама Минниханова и членов его семьи. Обновлённый санкционный список опубликован 26 января на сайте минфина США.

Kremlin.ru Рустам Минниханов

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«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предпринимает дополнительные действия, чтобы ослабить способность Российской Федерации [участвовать в конфликте] против Украины, введя санкции против шести физических и 12 юридических лиц», ― говорится в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря прошлого года в США приняли новый пакет санкций против российских предпринимателей, представителей органов власти и ряда компаний. Среди попавших под санкции Вашингтона оказались вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава РЖД Олег Белозеров, глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и члены его семьи.