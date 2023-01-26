Москва, 26 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях финансирования подготовки к космическим полетам правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» наделяется полномочиями по установлению порядка отбора и подготовки кандидатов в космонавты, космонавтов, формирования экипажей пилотируемых космических объектов и порядка утверждения программы полета, организации и проведения послеполетных мероприятий, медицинского освидетельствования, медицинского обеспечения и реабилитации космонавтов после выполнения космических полетов.

Также Роскосмос получает полномочия в сфере порядка формирования отряда космонавтов и обеспечения его деятельности, в том числе использования государственной авиации, создания, поддержания и развития средств подготовки космонавтов.

Организация и проведение послеполетных мероприятий также войдут в перечень полномочий госкорпорации, следует из законопроекта.

«Предлагаемые законопроектом положения позволят обеспечить соблюдение требований Бюджетного кодекса», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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