Берлин, 26 января, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Режиссер фильма «Достучаться до небес» Томас Ян хочет, чтобы его имя удалили из титров российского кинофильма «Шпион». Об этом он потребовал от создателей ленты, поделилась информацией пресс-служба компании N Films. Отмечается, что до тех пор, пока в немецкой прессе не обращали внимание на участие известного режиссера в российском фильме, он и актер Тиль Швайгер, который также должен был быть задействован в картине, молчали.

Елена Хованская, ИА REGNUM В кино

Но как только разразился скандал, Томас Ян потребовал удалить его из всех упоминаний о работе над кинолентой. Актер Швайгер и вовсе не выходит на связь с сотрудниками кинокомпании.

«В связи с давлением германской прессы Томас, в нарушение договора, потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что «не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией», — рассказали в компании.

При этом продюсер фильма Александр N заявил, что закон на стороне компании, имеются документы, в которых стоит подпись Яна. Поэтому отношений с режиссером портить не хотят и намерены решить всё мирным путем.