Москва, 26 января, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, включающий ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в систему обязательного социального страхования, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании на вновь присоединенных территориях предлагается ввести с 1 марта 2023 года.

Для обеспечения защиты прав граждан при переходе на обязательное социальное страхование по законодательству Российской Федерации устанавливаются особенности правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Устанавливаются также особенности выплаты с 1 марта 2023 г. ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учетом того, что указанное пособие не являлось страховым обеспечением по обязательному социальному страхованию на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Исчисление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком предполагается производить из заработка за период не ранее 30 сентября 2022 года, в связи с чем законопроектом устанавливается особый порядок расчета среднего дневного заработка для исчисления указанных пособий, приближенный к порядку исчисления пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации, но из заработка за более короткий период. Так, средний дневной заработок в 2023 году будет определяться путем деления суммы начисленного заработка за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года на 93 календарных дня, а в 2024 году — путем деления заработка застрахованного лица за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года на 458 календарных дней.

В целях сохранения уровня страхового обеспечения по общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, предоставлявшегося на вновь присоединенных территориях, законопроектом также предусмотрены определенные особенности.

Законопроектом предусмотрено продолжение назначенных по актам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики выплат отдельным категориям получателей, не предусмотренным законодательством Российской Федерации (учащиеся, студенты, дети-инвалиды, получившие вред здоровью будучи зародышем вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания женщины во время беременности) до прекращения оснований, по которым они были установлены, или до истечения периода, на который они были установлены.