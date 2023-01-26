Нью-Йорк, США, 26 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. За прошлый год из-за приостановки деятельности на территории России международная платёжная система Mastercard потеряла 30 миллионов долларов. Это следует из финансового отчёта компании.

Maxpayne473 Кредитные карты Visa и Mastercard

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«Убыток до налогообложения за весь 2022 год в $30 млн был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России», — отмечено в документе.

При этом общий убыток платёжной системы составил $67 млн. Общая чистая прибыль Mastercard за 2022 год выросла на 14%, до $9,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года американская финансовая корпорация Mastercard заявила о приостановке оказания услуг на территории России. Такое решение в корпорации объяснили введением санкционных мер в отношении Москвы. В заявлении было указано, что Mastercard возобновит операции в России, как только «это станет уместно» и будет «разрешено законом».

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Напомним, в апреле 2022 года, по данным квартальной отчётности, финансовые потери из-за приостановки деятельности на территории России компанией Visa Inc. составили $60 млн.