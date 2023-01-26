Берлин, 26 января, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт считает, что отправка техники на Украину не будет способствовать завершению конфликта. Об этом депутат сообщила в эфире немецкого канала Phoenix.

IMAGO/Jean MW/Global Look Press Выступление Сары Вагенкнехт в Бундестаге

«Я считаю это очень опасным», — сказала Сара Вагенкнехт, добавив, что подобные решения способствуют эскалации конфликта на Украине.

Сара Вагенкнехт считает, для разрешения ситуации Германии или ее партнерам следовало бы организовать переговоры, так как лишь переговоры позволят завершить этот конфликт. Представитель «Левых» также заявила, что необходимо сделать предложение российской стороне, а затем повлиять на Россию и Украину, чтобы они приняли это предложение.

«Вместо этого мы поставляем всё больше оружия, всё больше вооружений для атак», — подчеркнула немецкий депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп напомнил, что конфликт на Украине может приобрести ядерное измерение из-за западных поставок Киеву военной техники.

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