Будапешт, 26 января, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Венгрия выступает за мирные переговоры между Москвой и Киевом, так как этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, призывают в армию наравне с остальными. Об этом 26 января заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Евгений Котенко/РИА Новости Призывники в украинскую армию

«Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жёстким образом это порой происходит», — сказал Сийярто.

Он отметил, что многие венгры, призванные таким образом, погибают. Поэтому Будапешт настаивает на том, чтобы начались мирные переговоры между Россией и Украиной.

Напомним, 19 января МИД Венгрии призвал киевский режим прекратить на территории Украины «зверства против венгров».