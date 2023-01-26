Москва, 26 января, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона 72-летняя Нелли Кобзон попала в больницу. Как сообщил 26 января «Известиям» источник, она госпитализирована из-за проблем с сердцем.

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Нелли Кобзон

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Недомогание женщина почувствовала несколько дней назад, однако приём медикаментов не помог ей улучшить самочувствие. Тогда вдова певца обратиться к врачам.

В настоящее время она находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений. По предварительным данным, у Нелли Кобзон пароксизмальная форма фибрилляции предсердий.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года у вдовы знаменитого российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон была выявлена кокронавирусная инфекция. Она была срочно госпитализирована в клинический госпиталь в Лапино. Близкие тогда заявляли, что Нелли Кобзон практически не выходила из дома и во время карантина чувствовала себя хорошо.