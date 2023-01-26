Москва, 26 января, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В Москве открылся новый фармацевтический завод по производству лекарственных препаратов ООО «Велфарм-М» («Брайт Вэй Индастриз»). В торжественной церемонии открытия первой линии принимали участие и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и мэр Москвы Сергей Собянин.

Илья Питалев/РИА Новости Сергей Собянин и Валентина Матвиенко открыли новый фармацевтический завод ООО «Велфарм-М» («Брайт Вэй Индастриз»)

Фармпредприятие построено на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Оно будет заниматься выпуском более ста нименований лекарственных средств, большинство из которых до этого не производились в России. Как отметила Валентина Матвиенко, государство уделяет большое внимание поддержке и развитию фармацевтической отрасли. Однако реализовать такой крупный проект без ОЭЗ и поддержки Сергея Собянина было бы сложно.

По словам Собянина, открытие завода стало еще одним шагом в развитии одного из крупнейших в стране фармацевтических кластеров, проект которого формируется в течение пяти последних лет. Открыто уже шесть производств, на подходе еще три, которые запустят в 2023 году, а до 2027 года будут созданы еще шесть заводов.