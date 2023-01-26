Анкара, 26 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Бедные и действительно нуждающиеся страны получили меньше всего от общего объёма продовольствия, поставляемого с Украины по «зерновому коридору». Об этом 26 января сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Александр Щербак/ТАСС Алексей Ерхов

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Он отметил, что в настоящее время в рамках выполнения «черноморской инициативы» по состоянию на 20 января из портов Одессы, Черноморска и Южного вышли 668 судов с 18 224 860 тоннами продовольствия на борту. Это кормовая кукуруза, рапс, шрот. При этом доля пшеницы немногим превышает четвёртую часть от всего объёма.

«Реальная география получателей украинского продовольствия выглядит следующим образом: страны с высоким уровнем доходов (ЕС, Великобритания и т.д.) получили 8,6 млн тонн грузов (47%), с доходами выше среднего (Китай, Иордания, Малайзия и т.д.) ― 6,1 млн тонн (33%)», ― привёл цифры дипломат.

В страны с уровнем доходов ниже среднего (Бангладеш, Индия, Индонезия, Пакистан) направлено 2,9 млн тонн (16%). При этом в собственно нуждающиеся государства (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также в Джибути) было направлено всего 551 527 тонн (3%), включая перевезенные на зафрахтованных ВПП ООН судах 396 169 тонн (2%), подчеркнул российский посол.

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Ерхов обратил внимание на то, что доля нуждающихся государств в общей статистике снижается — в первые 120 дней действия инициативы она составляла почти 4%, сейчас ― 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что прогресс в реализации продовольственной сделки между Россией и ООН по экспорту российской продукции не достигнут. Он отметил, что Москва фиксирует перекосы в географическом распределении среди получателей продовольствия, вывезенного с украинской территории. По словам посла, с начала спецоперации с Украины было экспортировано 17 млн тонн зерна.

Напомним, ранее власти киевского режима заявили, что Киев планирует увеличить поставки зерна в африканские страны. Как заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич, в скором времени в Африку будут отправлены ещё три судна с украинской пшеницей, которые пойдут в Кению, Йемен и Судан. Объемы этих поставок составят 25–30 тыс. тонн.