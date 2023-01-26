Махачкала, 26 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. В столице Дагестана 26 января произошло ЧП в Ленинском районе. В результате аварийной ситуации в системе газоснабжения возникли пожары в десяти квартирах по улице Лаптиева, после чего подача газа в 40 многоквартирных домов и в 50 частных домовладений была прекращена. Об этом сообщили в администрации Махачкалы. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

Александр Кряжев/РИА Новости Газопровод

«С 12:35 начали поступать сообщения о высоком давлении газа в нескольких многоквартирных домах в городе Махачкале по ул. Лаптиева. Бригадами газовиков подача газа прекращена до устранения причин неисправности оборудования», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

По уточненной информации, подача газа прекращена в микрорайоне Редукторный г. Махачкалы. В зону отключения попали около 1,8 тыс. абонентов. С учетом того, что практически во всех многоквартирных домах центральное отопление, угрозы замерзнуть жильцам нет.

Что касается пожаров в десяти квартирах, то они возникли в кухонных помещениях. В четырех из них возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных расчётов, в шести квартирах пожары тушили сотрудники МЧС. Один из пострадавших при пожаре доставлен в ожоговый центр. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время на месте ЧП находятся руководство ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана, представители администрации города Махачкалы и администрации Ленинского района, работают психологи.

В причинах пожаров разбираются. Газовики отметили, что для возобновления газоснабжения необходимо провести поквартирный обход и убедиться в отсутствии утечек.