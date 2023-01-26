Пхукет, Таиланд, 26 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Тело гражданина Российской Федерации обнаружили в арендованной комнате на острове Пхукет (Таиланд), передает портал The Phuket News.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

По информации портала, погибшим оказался 36-летний мужчина. Супруга погибшего, гражданка Украины, рассказала полиции, что мужчина страдал биполярным расстройством и бессонницей.

По данным полиции, тело мужчины нашли спустя 12 часов после смерти. Следов борьбы или кражи сотрудники правоохранительных органов на месте не обнаружили.

Причина смерти российского гражданина выясняется.