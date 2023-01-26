Варшава, 26 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. У польских властей был план с вариантом включения Украины в состав Российской Федерации, и Варшава могла бы признать это. Об этом 26 января заявил бывший польский министр финансов Яцек Ростовский, его слова приводит газета Do Rzeczy.

Wiktor Dabkowski/globallookpress.com Яцек Ростовский

По утверждению Ростовского, правительство Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким имело инструкции по отказу от поддержки суверенитета Украины в случае падения киевского режима в первые дни после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ.

«Я считаю, что в правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) до [начала] конфликта, когда они уже узнали от США, что он будет, имелся план «Б», и этот план «Б» заключался в том, чтобы договориться с различными предателями Запада, такими как [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан или [итальянский политик] Маттео Сальвини, которые ходили в футболках с изображением [президента России Владимира] Путина», — сказал он.

Также экс-глава польского минфина уточнил, что, по его утверждению, польское правительство при этом варианте развития событий должно было создать с названными государствами группу и согласиться с вхождением Украины в состав России.

«И одновременно [глава ПиС] Ярослав Качиньский хотел завладеть крупнейшим американским проектом в Польше, каким является телаканал TVN», — добавил Ростовский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы польского МИД Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша выступила в Совете Европы инициатором проекта резолюции о выплате Германией компенсаций за ущерб Второй мировой войны.