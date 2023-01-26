Осло, 26 января, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Из солидарности с Украиной организаторы музыкального международного конкурса имени королевы Сони в Норвегии не допустят к участию в нём граждан России и Белоруссии, сообщили 26 января в пресс-службе проекта.

Павел Львов/РИА Новости Норвежский и российский флаги

«Конкурс выражает солидарность с Украиной и её гражданами», — сообщают организаторы мероприятия. Они подчеркнули, что не станут принимать заявки от певцов «с российским или белорусским гражданством».

Напомним, музыкальный конкурс имени королевы Сони проводится раз в два года под патронажем королевы Норвегии.

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