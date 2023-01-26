Брюссель, 26 января, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Страны Евросоюза должны объединиться с Израилем в борьбе с Ираном. Об этом 26 января заявил израильский президент Ицхак Герцог, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе.

Chris Kleponis — Pool via CNP/globallookpress.com Президент Израиля Ицхак Герцог

«Если мы верим, что голос справедливости нельзя заглушить, если мы верим в другое, более гуманное человечество, мы должны работать вместе как одно сообщество, решительное и спаянное, против сил тьмы и ненависти, которые угрожают уничтожить нас», — сказал Герцог.

Он отметил, что в первую очередь имеет в виду Иран, якобы призывающий к уничтожению Израиля. Президент также обвинил Тегеран в «убийстве» иранских граждан, выступающих за гражданские права.

Кроме того, Герцог заявил, что Иран якобы вовлечён в вооружённый конфликт на Украине, способствует насилию на всём Ближнем Востоке и угрожает стабильности в мире, разрабатывая оружие массового поражения.

Напомним, Герцог находится в Брюсселе с двухдневным визитом. Его приезд приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января.