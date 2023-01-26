Москва, 26 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский, который возомнил себя «мощным закалённым в сражениях полководцем, крупным государственным деятелем, главой страны (палаты) 404, почти гетьманом, фигурой вселенского масштаба», на самом деле не более чем цирковая собачка. Об этом, комментируя слова Зеленского о том, что ему неинтересно вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Моська

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«Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. Всем это понятно», ― написал политик в телеграм-канале.

Зампред пояснил, что «внешне бессмысленные заявления пациента в зелёном» преследуют и конкретную цель. По его словам, они служат обоснованием для новых подачек в виде оружия, военной техники и финансовых вливаний, которые Киев выпрашивает у Запада и от которых «зависит на 1000%».

«Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», ― подчеркнул Медведев.

При этом, говоря о Зеленском, Медведев вспоминает басню Ивана Крылова «Слон и Моська».

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«А что? Ведь легендарная Моська была прославлена в веках своей недюжинной силой и отчаянной храбростью прежде всего благодаря кипящим в ней гормонам, уличным зевакам и терпению слона», ― указал зампред Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью британскому телеканалу Sky News лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, ему неинтересно ни встречаться с президентом России, ни разговаривать.