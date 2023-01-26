Канберра, 26 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко резко ответила на вопрос журналиста о российских флагах на матчах Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) на послематчевой пресс-конференции.

Алексей Филиппов/РИА Новости Виктория Азаренко

Спортсменка сначала заявила журналисту Fox News, что какой бы ответ она ни дала, они повернут его в выгодную им сторону. Затем, говоря о российских флагах, она сказала, что её беспокоит то, что происходит в мире. Азаренко напомнила автору заданного ей вопроса, что он спортивный журналист, она спортсменка, а её спрашивают о вещах, которые не находятся под её контролем.

«Эти инциденты, которые, на мой взгляд, никак не связаны с игроками, но почему-то вы продолжаете втягивать теннисистов в это», — сказала Виктория Азаренко.

Напомним, организаторы турнира по большому теннису запретили болельщикам проносить на трибуны российские флаги.