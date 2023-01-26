Донецк, 26 января, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью ТАСС 26 января доложил об уничтожении пунктов дислокации двух бригад ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Украинское командование предпринимало самоубийственные попытки отсрочить неизбежное поражение. В районе Угледара разбиты пункты дислокации 61-й и 72-й бригад ВСУ, иностранных наемников <…>», — заявил Гагин.

Также советник Пушилин сообщил о поражении украинских средств контрбатарейной борьбы и устранении четырех ротно-тактических групп ВСУ.

Ранее Ян Гагин сообщал о взятии под контроль подразделениями российских военных дороги от Марьинки к Угледару.