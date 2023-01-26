Северодвинск, Архангельская область, 26 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Николай Калистратов, ранее возглавлявший судостроительный завод «Севмаш» и центр судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске (Архангельская область), умер 26 января. Об этом сообщает пресс-служба АО «Севмаш».

ИТАР-ТАСС/ Владимир Ефимович Ларионов Николай Калистратов

«Администрация предприятия выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Яковлевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что даты прощания и похорон будут назначены позже.

По данным пресс-службы, Николай Калистратов всю жизнь посвятил кораблестроению. С 1973 года он работал на «Звёздочке», где от производственного мастера дошёл до главного инженера и генерального директора. С 2007 по 2011 год Калистратов возглавлял «Севмаш», а потом был советником на «Звёздочке».

«Он внёс вклад в научную сферу города в должности проректора Северного арктического федерального университета — руководителя филиала САФУ в Северодвинске», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Калистратов был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалями, знаком отличия «За заслуги перед Архангельской областью».