Вашингтон, 26 января, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Три страны Ближнего Востока посетит в последних числах января американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщили 26 января в пресс-службе Госдепа США.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Энтони Блинкен

Уточняется, что глава Госдепа поедет с визитами в Египет, Израиль и Палестину. Поездка займёт три дня, завершившись 31 января.

Поездка Блинкена на Ближний Восток будет посвящена обсуждению тем «глобальных и региональных приоритетов». Как утверждает пресс-служба Госдепа, будет обсуждаться также тема Украины и спецоперации ВС РФ.