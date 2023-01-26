* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Обвинение в распространении ложной информации о Вооружённых силах (ВС) России предъявлено участнику группы Pussy Riot и издателю «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петру Верзилову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 26 января сообщил информированный источник.

Евгений Одиноков/РИА Новости Петр Верзилов

«Верзилову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ после его публикаций в социальных сетях», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что адвокат участника Pussy Riot не стал опровергать или подтверждать эту информацию, уточнив, что им была дана подписка о неразглашении.

Отметим, ранее Верзилов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был объявлен в розыск по уголовному делу за сокрытие гражданства Канады, по которому не предполагается реального срока заключения.