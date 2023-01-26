Москва, 26 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Сопредседатель партии СРЗП Захар Прилепин пополнил ряды 70 партийных лидеров, которые ушли добровольцами на фронт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Писатель заключил договор с Росгвардией.

Григорий Сысоев/РИА Новости Захар Прилепин

В спецоперации принимают участие руководитель аппарата партии в Госдуме Руслан Татаринов и секретарь президиума по вопросам патриотического воспитания Александр Дворкин.

«Горжусь тем, что мой соратник и товарищ, сопредседатель партии Захар Прилепин принял такое решение… Его поступок — отличный пример для подражания для всех российских патриотов и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину», — сказал Миронов.

Прилепин уже организовывал гуманитарные миссии на новых территориях, а начинал свою службу в составе ОМОН.

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