Москва, 26 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Для России массовое уничтожение евреев в годы второй мировой войны является большой трагедией. Большинство из них были гражданами СССР. Эти преступления нацистов не имеют срока давности. Об этом в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России раввином Александром Бородой, которая состоялась 26 января в преддверии Дня памяти жертв Холокоста, заявил президент России Владимир Путин.

Избиение евреев бандеровскими полицаями. 1941

«Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль», — подчеркнул глава государства.

Как отметил Путин, в России высоко оценивают позицию еврейской общины РФ и Государства Израиль по вопросу значения Красной армии в победе над нацизмом и фашизмом.

«Мы это высоко очень ценим, но — еще раз хочу повторить — для нашего народа это имеет особое значение»,— заявил президент России.