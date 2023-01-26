Марьинка, ДНР, 26 января, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о взятии под контроль Вооруженными силами РФ дороги от Марьинки к Угледару.

Евгений Биятов/РИА Новости В зоне проведения спецоперации

«Дорога от Марьинки к Угледару контролируется нашими войсками», — рассказал Ян Гагин в интервью ТАСС в четверг, 26 января.

Ранее Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о постепенном и уверенном продвижении подразделений ВС РФ в направлении Угледара.

Также об успешном занятии позиции на окраине Угледара российскими военными в своем Telegram-канале сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.