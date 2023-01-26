Москва, 26 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Срок предоставления правительством РФ отзывов на законопроекты депутатов необходимо ограничить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») на совещании со статс-секретарями министерств и ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Определенные законопроекты можно внести в Госдуму только при наличии официального отзыва правительства. По регламенту правительства срок подготовки такого отзыва — один месяц. Этот срок можно один раз продлить по согласованию с автором законопроекта. Однако на практике возникают случаи, когда федеральные органы затягивают с предоставлением отзывов полгода и более», — сказал депутат, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Там также пояснили, что сейчас регламенты правительства и нижней палаты парламента не устанавливают порядок действий участников законотворческого процесса и последствия в случае, если автор законопроекта отказывает правительству в продлении срока подготовки официального отзыва. Для устранения этого пробела «Новые люди» предлагают предусмотреть в думском регламенте механизм обращения Совета Думы в правительство с запросом о причинах отсутствия официального отзыва и предложением представить его в течение 30 дней.