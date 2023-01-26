Берлин, 26 января, 2023, 17:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день 63% жителей Германии против того, чтобы отправлять истребители киевскому режиму. Это следует из опубликованных 26 января немецким изданием Der Spiegel результатов опроса общественного мнения.

Christophe Gateau/Global Look Press Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии

Уточняется, что в проведённом по заказу издания исследовании, которое проходило 25 и 26 января, принимало участие 5063 совершеннолетних жителя ФРГ, при это уровень статистической погрешности составил 2,8%.

Согласно полученным результатам, однозначно против направления режиму Киева немецких военных самолётов выступают 52% опрошенных и ещё 11% скорее против такой инициативы.

При этом однозначно за поставки истребителей на Украину высказались 18% и ещё 8% заявили, что они «скорее за».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что часть танков Leopard-2, которые Испания планирует предоставить Украине, хранились в ангарах Сарагосы более десяти лет.