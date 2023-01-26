Исламабад, 26 января, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Пакистан не торопится дать ответ на приглашение Индии принять участие в заседании министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированном на май в индийском штате Гоа. Об этом сообщили официальные источники, на которые ссылается газета The Express Tribune.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Это обычное дело. Индия, являющаяся нынешним председателем ШОС, пригласила государства ― члены ШОС, включая Пакистан», ― отметил чиновник, преуменьшая значение приглашения.

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В Пакистане подтвердили, что Исламабад действительно получил такое приглашение Индии, однако отметили, что пока преждевременно говорить о том, будет ли оно принято.

«Решение министра иностранных дел Пакистана Билавала Бхутто Зардари об участии в майской встрече глав дипломатических ведомств государств ШОС будет принято в соответствующее время после консультаций со всеми заинтересованными сторонами», ― подчеркнул собеседник издания.

При этом источник отметил, что Билавал с тех пор, как стал министром иностранных дел, не пропустил ни одного многостороннего мероприятия, и, следовательно, существует большая вероятность того, что он отправится в Гоа на встречу ШОС.