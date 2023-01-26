Донецк, 26 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. По любому танку, который поставят ВСУ из США или Европы, будут работать все огневые средства. Об этом ИА REGNUM 26 января сообщил источник в рядах защитников Донбасса.

The U.S. Army M1 Abrams ВС США

«Сам танк чаще всего работает с замаскированной позиции, из посадки. И опознать что там за танк не представляется возможным. То есть без разницы это т-56, т-90, «Леопард», «Челленджер» или «Абрамс». Какой угодно танк! Это не имеет значения! Если эта штука появляется на поле боя, по ней все равно будут стрелять, вот реально неважно, советский это танк или Леопард. Возможно, гомогенную толщу брони «Леопарда» немного сложнее пробить, но отличие там от советского танка не судьбоносные», — отметил источник ИА REGNUM в военных структурах Донбасса.

По мнению защитников ДНР и ЛНР, вокруг поставок западной бронетехники был просто создан информационный и политический шум, отметил собеседник. Кроме того, указал он, многое сильно зависит от того, сколько танков в итоге попадет на Украину. На сегодняшний день, звучат цифры от 19 до 22. Но даже если их окажется больше, то ситуацию на фронте это не изменит, подчеркнул собеседник.

«За время проведения СВО уничтожены сотни танков — это по нашим самым пессимистическим оценкам. Украине их поставляли со всей Восточной Европы, эти танки советского производства. На Украине были и есть специалисты по ним, ремонтные базы. Логично было поставлять именно их. А сейчас мы даже рады тому, что поставляют «Леопардов», — сообщил источник.

«Это значит, что за время проведения СВО мы выбили все поставленные танки. А это — тысячи машин, — подчеркнул собеседник. — И это значит, что у них сейчас просто нет возможности поставить советские танки. Вот чему мы радуемся. Настолько эффективной была наша работа по уничтожению танковых подразделений Украины. Мы закончили их запасы. Им нечего отправлять, и речь сейчас у них идет о том, чтобы подобрать для Украины хоть что-то. Наши ребята будут на эти «Леопарды» смотреть так же — через прицел танкового оружия и наносить поражения. Дело не в пушках. Дело в экипаже, его обученности, слаженности войск. Вот поверьте, уже колоссальное количество их было уничтожено».

Как заявил источник ИА REGNUM, очевидно, что у западных поставщиков оружия на Украину закончились советские танки, которые эффективно уничтожались защитниками ДНР.

«Мы добились критического уровня, когда их потери невосполнимы, и им приходится предпринимать экстренные меры. «Леопардов» 3,5 тыс. штук наделано, и, по сути, они лишаются складских запасов. А производство это не конвейерное, оно порционное. Нарабатывать возможность поставлять по новым контрактам они будут очень долго. Просто Америка выдавливает с рынка конкурентов, — сказал источник. — У них всё равно будут проблемы с логистикой и обслуживанием, а танк — хоть и грозная, но очень нежная машина. Десятки людей должны поработать, прежде, чем экипаж сядет в Абрамс и произведет хоть один выстрел. А мы еще на все это посмотрим — через прицел орудия. А потом два-три ПТУРа улетят в ту сторону, и сгорит этот «Абрамс» или «Леопард» за милую душу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Америки Джо Байден заявил, что США решили поставить киевскому режиму 31 американский танк M1 Abrams.