Лондон, 26 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Британский принц Эндрю лишился спальных покоев в Букингемском дворце, пишет 26 января Sun.

Titanic Belfast Принц Эндрю, герцог Йоркский

Как сообщают источники издания, британский король Карл III «дал понять, что Букингемский дворец — не место для принца Эндрю». Источник напомнил, что лишение спальных покоев — следующий шаг после того, как в конце прошлого года во дворце был закрыт кабинет принца Эндрю.

Отмечается также, что вещи опального принца, которые вывезли из дворца после начала ремонта, назад уже не вернутся. Жить во дворце принц не сможет. Издание отмечает, что, возможно, он сможет поселиться в Сент-Джеймсском дворце.

Напомним, принц Эндрю, герцог Йоркский, — младший брат Карла III. Был лишён в середине января 2022 года всех своих почётных воинских званий (кроме военно-морских) и всех королевских патронажей на фоне секс-скандала.