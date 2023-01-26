Москва, 26 января, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ему якобы не хочется встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путины, делаются для того, чтобы получить ещё больше подачек от Запада. Об этом 26 января написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как отметил Медведев, не очень здоровые люди часто проецируют на других свои страхи и проблемы, что, по его мнению, продемонстрировали недавние заявления Зеленского «о нежелании» вести мирные переговоры с российским руководством.

При этом зампред Совбеза РФ указал, что в дальнейшем такая психологическая проблема может, как он считает, перерасти в область психиатрии.

«Но внешне бессмысленные заявления пациента в зелёном преследуют и конкретную цель. Они служат обоснованием для новых подачек. «Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла ещё, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его «камарилья» без помощи стран Запада не смогут просуществовать даже один день.